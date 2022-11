Pour la RDC, « le M23, le CNDP et le RCD sont des fabrications rwandaises »

Le porte-parole de la République Démocratique du Congo (RDC), Patrick Muyaya, a une fois encore accusé le Rwanda d’être à la base des problèmes de l’insécurité grandissante à l’Est de la RDC.

« Le M23, le CNDP et le RCD sont des fabrications rwandaises. », a déclaré ce mercredi, le porte-parole du gouvernement de la RDC, Patrick Muyaya, ajoutant : « Qui a déjà vu les FDLR attaquer et occuper le Rwanda ?. Un prétexte mensonger utilisé depuis des années. Nous avons toujours choisi de dialoguer franchement avec nos voisins (…) Malgré cela, les ennemis de la paix avaient d’autres intentions. »

Pour le Premier ministre Sama Lukonde, c’est toute la RDC qui est visée par le M23: “Dans cette agression, ce n’est pas que l’Est qui est visé, c’est toute la République Démocratique du Congo. Et c’est ensemble, comme un seul homme et dans toute notre diversité, que nous défendrons notre souveraineté.”, a-t-il déclaré, tout en mettant en garde le M23 : « Traverser la frontière est une chose ; penser qu’on peut y demeurer en est une autre ».

Lundi, Patrick Muyaya, a déclaré que le gouvernement congolais qui entretient encore des rapports diplomatiques avec la Russie n’est pas dans une option de conclure un accord avec cette dernière sur l’achat d’armes et d’hélicoptères. Cette déclaration vient mettre un terme aux rumeurs qui circulent sur un supposé appel des services russes pour régler le problème d’insécurité dans l’Est de la RDC.

L’Est de la RDC est secoué par des activités des groupes armés depuis plusieurs années. Les rebelles du M23 sont les plus actifs dans la région et mènent des combats farouches contre l’armée ces derniers mois. Accusés par la RDC d’être soutenus par le Rwanda, les rebelles du M23 sont bien équipés et gagnent du terrain face aux soldats congolais. La force régionale annoncée pour aider l’armée congolaise prend d’ores et déjà forme. Les troupes kenyanes seront en RDC ce mercredi 2 novembre.