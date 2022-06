Portugal vs Suisse : Cristiano Ronaldo titulaire, les compos officielles

Pour son deuxième match de groupe en Ligue des Nations, le Portugal reçoit la Suisse à l’Estádio José Alvalade ce dimanche. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

Après son nul (1-1) face à l’Espagne lors de la première journée de la Ligue des Nations, le Portugal va tenter de se relancer dans la compétition ce dimanche, à domicile, contre la Suisse. En face, la Nati a aussi besoin de points, après sa défaite (1-2) contre la République Tcheque lors de son premier match dans ce tournoi.

Pour cette rencontre, Fernando Santos remet Cristiano Ronaldo dans le onze de départ. L’attaquant mancunien sera accompagné par Bruno Fernandes et Diogo Jota en attaque. Bernardo Silva est sur le banc, alors que Danilo Pereira est en défense centrale avec Pepe. En face, Murat Yakin revoit son onze et effectue six changements. Sommer, Widmer, Elvedi, Freuler, Okafor et Embolo laissent tous leur place. Ils sont remplacés par Kobel Mbabu, Frei, Shaqiri, Steffen et Seferovic.

Les compos officielles

Portugal : Rui Patrício – Cancelo, Danilo Pereira, Pepe, Nuno Mendes – Neves, William Carvalho, Otávio – Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes.

Suisse : Kobel – Mbabu, Schär, Frei, Rodríguez – Xhaka – Shaqiri, Vargas, Sow, Steffen – Seferovic.