Portugal : Bruno Alves, champion d’Europe 2016, annonce sa retraite

Le défenseur central portugais, Bruno Alves, a annoncé dimanche sur son compte Instagram qu’il mettait un terme à sa carrière. Le désormais ex joueur a notamment gagné l’Euro avec le Portugal en 2016.

Après une dernière saison disputée en D1 grecque cette année, le défenseur portugais Bruno Alves a décidé de mettre un terme à sa carrière. Le désormais ex joueur a annoncé la nouvelle via un message publié sur son compte Instagram ce dimanche.

“Aujourd’hui, je communique que je termine ma carrière de footballeur en étant reconnaissant pour tout et tous les dirigeants de clubs, coéquipiers, entraîneurs et personnes qui ont été impliqués dans ma vie sportive, merci à ma famille et à mes amis pour tout le soutien à tout moment. Voyage qui se termine mais d’autres opportunités se présenteront à bientôt MERCI”, a écrit Alves.

Bruno Alves, qui est passé par Porto, Parme, les Glasgow Rangers ou encore le Zenit Saint-Pétersbourg aura disputé au total 623 matches professionnels pour 34 buts inscrits et 18 passes décisives délivrées. Le point d’orgue de sa carrière a été ce titre de champion d’Europe décroché en 2016 avec le Portugal.