Plus de la moitié des joueurs de la CAN et de l’Euro visés par des messages haineux

Selon un rapport publié par la FIFA ce samedi, plus de la moitié des joueurs présents lors de l’Euro 2021 et à la CAN 2022 ont été victimes d’insultes et de discrimination en ligne.

Le rapport de l’instance faîtière du football mondial est basé sur une étude qui a pris en compte plus de 400 000 messages publiés sur les réseaux sociaux. Les résultats ont révélé que plus de la moitié des joueurs ayant participé aux demi-finales et aux finales de l’Euro 2021 et de la CAN 2022 ont reçu des messages homophobes (40 %) et racistes (38 %), et que la plupart des insultes venaient des pays d’origine des joueurs.

FIFA & @FIFPRO will coordinate and implement a plan together to protect teams, players, officials & fans from abuse. — FIFA.com (@FIFAcom) June 18, 2022

Par exemple, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, avaient été victimes d’insultes racistes après leurs tirs au but ratés lors de la finale de l’Euro contre l’Italie. Du côté de la CAN, c’est un joueur remplaçant de l’Égypte qui a lui été le plus insulté lors de la dernière phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Des messages de discrimination dénoncés par le président de la FIFA Gianni Infantino.

« Notre devoir est de protéger le football et cela commence par les joueurs. Cette forme de discrimination, comme toute forme de discrimination, n’a pas sa place dans le football », a déclaré le patron de l’instance mondiale. La FIFA et la FIFPRO mettent déjà sur pied une stratégie pour lutter contre ces abus. En effet, les deux organes vont lancer des outils de modération et offriront un soutien éducatif et des conseils en matière de santé mentale aux joueurs lors des tournois de la FIFA.