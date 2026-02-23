Plus de 20 ans après leur rupture, Mathilde Seigner et Laurent Gerra réunis par un projet inattendu

Mathilde Seigner est réapparue publiquement le 22 février 2026 pour présenter son nouveau téléfilm Au cœur de nos terres et annoncer son projet de one-woman-show. Invitée de Michel Drucker sur Vivement Dimanche, l’actrice a détaillé le scénario du téléfilm, sa genèse avec son compagnon Mathieu Petit, et les contours de ce spectacle solo qu’elle envisage.

Mathilde Seigner est réapparue publiquement le 22 février 2026 pour présenter son nouveau téléfilm Au cœur de nos terres et annoncer son projet de one-woman-show. Invitée de Michel Drucker sur Vivement Dimanche, l’actrice a détaillé le scénario du téléfilm, sa genèse avec son compagnon Mathieu Petit, et les contours de ce spectacle solo qu’elle envisage.

Le téléfilm, réalisé par Didier Le Pêcheur, met en scène Mathilde Seigner dans le rôle de Laure, une représentante en équipements agricoles contrainte de retourner à la ferme familiale à la suite d’un « terrible incident ». En promotion de cette fiction, l’actrice a précisé que l’idée de départ lui appartient et qu’elle a été conçue avec Mathieu Petit.

Sur le plateau de l’émission, elle a laissé entendre que le téléfilm pourrait éventuellement donner naissance à une collection fondée sur la même famille d’actrices : « J’ai eu cette idée de faire cet unitaire sur l’agriculture. Ça sera peut-être une collection qu’on va décliner avec la même famille de mes actrices », a-t-elle déclaré.

Publicité

Mathilde Seigner bientôt aux commandes d’un one-woman-show ?

Lors de son entretien avec Michel Drucker, Mathilde Seigner a également évoqué son souhait de monter un one-woman-show. Elle a reconnu la difficulté du projet et son incertitude quant à sa réalisation : « Je suis en train de faire quelque chose. C’est dur. J’espère que j’y arriverai. C’est pour ça que je ne veux pas trop en parler, parce que je ne sais pas si j’y arriverai », a-t-elle confié.

La comédienne a décrit le format qu’elle imagine : une forme de « masterclass déguisée, sans journalistes », une « conversation intime avec le public » se déroulant, selon une suggestion ancienne attribuée à Laurent Gerra, « chez toi » sous le titre provisoire évoqué par Gerra : Là chez moi. « Tout le monde a compris là ? Il y a un jeu de mots », a-t-elle expliqué en précisant l’idée d’accueillir le public de manière informelle, « je serai chez moi, en pyjama, je n’en sais rien. Et alors je les reçois, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux ».

Mathilde Seigner a aussi abordé le contenu artistique envisagé pour ce spectacle. Elle a indiqué vouloir y intégrer des imitations, précisant qu’il fallait « les amener les imitations, mais il faut écrire ». Elle a cité des personnalités qu’elle compte reprendre, évoquant notamment « Sophie Marceau, Adjani » et « Vartan » pour des numéros de chant potentiels, tout en soulignant qu’il s’agit d’un travail conséquent.

Publicité