Plus de 1 200 civils victimes d’engins explosifs en Somalie en 2022, selon l’ONU

- Publicité-

Les dernières données de l’ONU montrent que plus de 1 200 civils somaliens ont été tués ou blessés par des explosifs, notamment des mines terrestres et des engins explosifs improvisés en 2022.

Selon les dernières données de l’ONU, plus de 1 200 civils somaliens ont été tués ou blessés par des explosifs, notamment des mines terrestres et des engins explosifs improvisés en 2022. Cette situation a un impact négatif sur la reprise économique et le développement en entravant l’accès aux sources de subsistance et aux services essentiels au niveau local. Elle a également pour effet d’entraver la liberté de mouvement des personnes et l’acheminement de l’aide humanitaire, ce qui est vital dans certaines régions touchées par la sécheresse.

Anita Kiki Gbeho, représentante spéciale adjointe à la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM), a déclaré que le tribut payé par le commun des Somaliens en raison des dangers posés par les engins explosifs était trop élevé. Les Nations unies ont réitéré leur engagement à contribuer aux efforts de déminage en Somalie, en travaillant avec le gouvernement pour renforcer la capacité des institutions de sécurité locales à mener et à coordonner les opérations de déminage.

- Publicité-

Cette situation alarmante met en lumière la nécessité de prendre des mesures pour assurer la sécurité et la protection des civils somaliens. Les Nations unies appellent à une coopération internationale pour soutenir les efforts de déminage en Somalie et pour renforcer la capacité des institutions de sécurité locales.