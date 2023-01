Plats trop salés: 03 techniques de grand-mère pour les sauver et rééquilibrer leur goût

Le fait d’avoir la main un peu trop lourde sur le sel arrive parfois en cuisine. Plusieurs personnes en ont même déjà fait l’expérience et tous les plats trop salés ne sont pas forcément ratés. Voici ce que vous pouvez faire pour rééquilibrer la saveur d’un plat trop salé.

Pour les amoureux de la cuisine, un repas doit être avant tout bien assaisonné. Mais il arrive parfois que ce dernier soit trop salé. Découvrez comment rattraper le coup et rééquilibrer le goût de votre plat en ces trois techniques.

Des sauces trop salées

Ajoutez dans ce cas, un peu de sucre, cela permettra de contrebalancer l’excès de sel. Mais, d’autres ingrédients comme le jus de citron ou du miel peuvent également aider à absorber le sel en trop. Vous pouvez tout autant utiliser la pomme de terre dans une sauce jugée trop salée, en retirant les morceaux, une fois cuits. Le surplus de sel aura été absorbé entre-temps.

Des soupes et des plats mijotés trop salés

Dans le cas d’une soupe trop salée, vous pouvez y ajouter de l’eau et la laisser mijoter pendant quelques minutes à feu moyen. Veillez tout de même à ne pas ajouter trop d’eau car cela pourrait changer l’épaisseur de la soupe. Les produits laitiers permettent quant à eux d’équilibrer le goût d’un plat mijoté trop salé, tout comme peut le faire, le persil, les épinards, la coriandre et d’autres légumes verts. Pour neutraliser l’excès de sel, vous pouvez aussi ajouter des pommes de terre et des carottes à votre soupe ou à vos plats mijotés.

D’autres astuces pour rattraper un plat trop salé

Fleur de sel

Certes, l’excès de sel est mauvais pour la santé, mais cela laisse avant tout, un goût désagréable en bouche. L’autre solution à adopter dans ce cas pour se débarrasser du surplus de sel, est de réaliser à part une seconde préparation non salée et de la mélanger avec celle contenant trop de sel. Le surplus de sel sera absorbé mais vous aurez plus de préparation que prévu, alors n’hésitez pas à la conserver pour une prochaine recette. Cette astuce peut être utile lors de la réalisation de purée, d’une pâte à crêpes, de mayonnaise, d’une vinaigrette et même de recettes sucrées pour rééquilibrer les saveurs.

Certains produits alimentaires ont une forte teneur en sel, parmi lesquels : les olives, le jambon, le fromage, les crevettes et fruits de mer, le foie gras ainsi que la sauce soja. Si vous souhaitez les intégrer à vos plats, évitez d’ajouter du sel ou contentez-vous de quelques pincées seulement. Par ailleurs, l’ail, l’origan, le romarin, le poivre noir et le curry sont d’excellentes épices et plantes aromatiques, si vous souhaitez remplacer le sel dans vos plats.