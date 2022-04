PL: Chelsea maltraite Southampton avant le choc contre le Real Madrid

Sans trembler, Chelsea a écrasé Southampton (6-0) ce samedi, à l’occasion de la 32è journée de Premier League. Un succès important pour les Blues qui affrontent le Real Madrid mardi prochain en Ligue des champions.

Belle victoire pour Chelsea avant son match retour face au Real Madrid en Ligue des champions. Les Blues se sont effet offert une balade de santé sur la pelouse de Southampton. En déplacement chez les Saints, dans le cadre de la 32è journée de Premier League, les Londoniens se sont imposés sur le score sans appel de 6-0.

Intraitables, les hommes de Thomas Tuchel n’ont laissé aucun répit aux locaux. Moins de dix minutes après le coup d’envoi, les visiteurs menaient déjà à la marque. Marco Alonso sur une belle réalisation ouvrit le score pour les siens. Ainsi démarrait le festival offensif des Blues. Une démonstration de force qui s’est poursuivie jusqu’à la pause avec des buts de Mason Mount (16è), Timo Werner (21è) et Kai Havertz (31è). Au retour des vestiaires, Mason Mount (49è) et Timo Werner (54è) vont s’offrir chacun un doublé pour rendre la soirée plus parfaite. Score final: 6-0.

Chelsea l’emporte donc et consolide sa troisième place au classement de la Premier League. Les Blues peuvent désormais se concentrer sur leur match contre le Real Madrid en quart de finale retour de la Ligue des champions, prévu mardi au Santiago Bernabeu. A l’aller, les Anglais s’étaient inclinés sur le score de 3-1 avec un triplé de Karim Benzema, auteur d’un grand match.

