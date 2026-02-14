Pierre Niney estime que Timothée Chalamet ne s’engage pas politiquement

Pierre Niney a critiqué publiquement Timothée Chalamet pour son manque d’engagement politique apparent , lors d’une interview accordée à GQ France alors que les deux acteurs assurent la promotion de leurs films respectifs — Gourou pour Pierre Niney et Marty Supreme pour Timothée Chalamet. Dans cet entretien, Niney interroge la responsabilité des artistes contemporains et remet en cause la posture de certains confrères, qualifiant une partie du système de « cynisme du capitalisme à l’américaine ».

Pour l’acteur de 34 ans, la manière dont évoluent aujourd’hui les carrières hollywoodiennes fait des stars des entités proches d’entreprises : « les acteurs américains sont comme des entreprises« , a-t-il déclaré, reprochant à certains de ne pas « se mouiller » politiquement. Pierre Niney cite en exemple les rares artistes qui prennent position, notamment Mark Ruffalo et Jane Fonda, et s’étonne de la discrétion affichée par Timothée Chalamet, acteur franco-américain nommé à quatre reprises aux Oscars.

Niney met en perspective ce comportement par un exemple historique : dans les années 1990, Michael Jordan avait expliqué son refus d’exprimer un soutien politique explicite par la nécessité, selon lui, de préserver son marché — « Les républicains achètent aussi des chaussures » — une formule reprise par Niney pour dénoncer le lien entre intérêt commercial et prise de parole publique. Toutefois, il reconnaît l’ambivalence de la question et admet que sa propre opinion évolue : « Mon avis évolue toutes les semaines« , confie-t-il, se demandant si l’engagement politique d’artistes, souvent issus de milieux favorisés, est toujours productif.

Positions publiques et engagements : la posture fluctuante de Pierre Niney

Au-delà de ses critiques adressées à Timothée Chalamet, Pierre Niney apparaît lui-même dans une position publique nuancée. Selon les éléments rapportés, il a soutenu une pétition contre la loi Duplomb, en lien avec des enjeux agricoles et environnementaux, et a souligné l’importance des services publics tels que la santé, l’éducation et la culture. En début d’année, il a appelé les citoyens à prendre en compte ces questions au moment de voter, sans pour autant afficher un soutien explicite à un parti ou à un camp politique.

Lors de la dissolution de l’Assemblée nationale ordonnée par le président Emmanuel Macron, Pierre Niney avait invité les artistes à prendre la parole, une prise de position qui, selon le récit rapporté, n’a pas eu l’ampleur souhaitée. Par ailleurs, il a été signalé qu’il s’était publiquement opposé à certaines orientations de la maire Anne Hidalgo, en marquant symboliquement son désengagement de la capitale, formulé dans des propos relayés par la presse.

Timothée Chalamet, de son côté, poursuit la promotion internationale de Marty Supreme tout en conservant une carrière principalement développée aux États-Unis malgré ses attaches françaises. Pierre Niney défend une réflexion sur la place des artistes dans l’espace public et met en garde contre les compromis que peuvent imposer les logiques commerciales aux prises de position politique.