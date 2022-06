Pérou : Luis Advíncula quitte la sélection, après avoir raté un tir au but décisif

Le latéral droit péruvien Luis Advíncula a annoncé lundi soir qu’il quittait la sélection, après avoir raté le tir au but qui a provoqué l’élimination du Pérou contre l’Australie lors du dernier barrage pour le Mondial 2022.

Ce lundi, l’Australie a décroché le dernier ticket encore disponible pour le Qatar. Les Socceroos se sont imposés aux tirs au but contre le Pérou lors du dernier barrage pour le Mondial 2022. C’est le péruvien Luis Advincula qui a raté le tir qui a scellé le sort de son équipe. Dans la foulée, après la rencontre, le latéral droit a annoncé qu’il quittait la sélection péruvienne. Dans un message posté sur son compte Instagram, le joueur a expliqué son choix.

« Aujourd’hui, je suis arrivé ici, je fais un pas de côté à la sélection. Je ne pense pas avoir la force de me relever. À mes coéquipiers, merci beaucoup et désolé. D’abord, je m’excuse auprès de ma famille et de mes amis pour la douleur que j’ai causée et auprès de tout le Pérou, je suis seul responsable de cette débâcle et ma vie ne suffira pas à m’excuser », a écrit Advincula.

Luis Advíncula anuncia que deja la selección. Reacción en caliente de un jugador clave e insustituible en estos momentos. Ojalá que en frío recapacite. pic.twitter.com/qq3Fw0UOU2 — Pedro Ortiz Bisso (@orbisa35) June 13, 2022

Le défenseur de Boca a depuis supprimé son message, mais le journal espagnol AS confirme bel et bien qu’il quittait la sélection.