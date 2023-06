Pékin rejette la qualification de « dictateur » pour Xi Jinping, en réponse à Biden

La Chine a vivement critiqué les déclarations du président américain Joe Biden qualifiant son homologue chinois, Xi Jinping, de « dictateur ». Selon Pékin, ces commentaires sont qualifiés d’« absurdes », « irresponsables » et « déconnectés de la réalité ».

Mercredi, lors d’une réception en Californie, le président américain Joe Biden a utilisé le terme « dictateur » pour qualifier Xi Jinping, suscitant une vive réaction de la part de Pékin. Une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a vivement critiqué les remarques de Biden lors d’une conférence de presse. Selon elle, ces commentaires sont « absurdes » et « irresponsables », et ne correspondent pas à la réalité de la situation.

La qualification de Xi Jinping en tant que dictateur soulève des questions quant à la perception que les États-Unis ont de la gouvernance chinoise. Alors que les relations entre les deux pays sont déjà tendues, cette déclaration risque d’exacerber davantage les tensions bilatérales. Les États-Unis ont régulièrement critiqué la politique intérieure de la Chine, notamment en ce qui concerne les droits de l’homme et la démocratie.

Pékin, de son côté, rejette ces critiques et affirme que le système politique chinois est adapté aux réalités nationales et qu’il a contribué de manière significative à la croissance et au développement économique du pays. Xi Jinping, qui est à la tête du Parti communiste chinois depuis 2012, est considéré comme un dirigeant puissant en Chine, où il a mis en œuvre des réformes politiques et économiques majeures.

La tension entre les États-Unis et la Chine s’est intensifiée ces dernières années, avec des conflits sur des questions commerciales, technologiques, de sécurité et de droits de l’homme. Les deux pays se livrent également une concurrence féroce pour l’influence mondiale, alimentant ainsi un climat de méfiance mutuelle.