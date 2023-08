Pékin réagit vivement à la déclaration commune de Washington, Séoul et Tokyo

- Publicité-

La Chine a exprimé son mécontentement face à la déclaration conjointe émise par les États-Unis, le Japon et la République de Corée à l’issue d’un sommet trilatéral tenu aux États-Unis. Les trois nations ont critiqué le comportement de la Chine et ses prétentions maritimes dans la région Asie-Pacifique, ce qui a provoqué une réponse cinglante de Pékin.

Ce lundi 21 août, la Chine a vivement réagi à la déclaration commune émise par les États-Unis, le Japon et la République de Corée à l’issue d’un sommet trilatéral tenu à Camp David. Dans cette déclaration, les dirigeants des trois pays ont exprimé leur préoccupation face au «comportement dangereux et agressif» ainsi qu’aux «revendications maritimes illégales» de la Chine dans la région Asie-Pacifique. Ils ont également abordé la question de Taïwan, ce qui a suscité une réaction immédiate de Pékin.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a vivement critiqué la déclaration commune lors d’une conférence de presse. Il a accusé les dirigeants américains, japonais et sud-coréens d’avoir «dénigré et attaqué» la Chine, tout en s’immisçant dans ses affaires intérieures. Wang Wenbin a également accusé les trois nations d’avoir délibérément cherché à semer la discorde entre la Chine et ses pays voisins.

La réaction de Pékin ne s’est pas limitée à des paroles. Le gouvernement chinois a déposé des représentations solennelles auprès des parties concernées, exprimant son «mécontentement» et son «opposition ferme». Cette déclaration commune a suscité des tensions déjà existantes entre la Chine et ses voisins dans la région, mettant en évidence les divergences persistantes en matière de politique étrangère et de sécurité.