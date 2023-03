Pékin – Moscou: Xi Jinping se rend en Russie pour renforcer la coopération stratégique

Le président chinois Xi Jinping effectuera une visite d’État en Russie du 20 au 22 mars pour renforcer la coopération stratégique entre les deux pays. Cette visite fait suite à l’invitation du président russe Vladimir Poutine.

Le ministère des Affaires étrangères de Chine a annoncé le vendredi 17 mars que le président chinois Xi Jinping se rendra en Russie la semaine prochaine. Les deux chefs d’État discuteront de l’approfondissement de leur « coopération stratégique », selon le Kremlin.

Cette visite intervient alors que la Russie et la Chine cherchent à renforcer leur partenariat économique et politique. Les deux pays ont également des intérêts communs dans des domaines tels que la sécurité régionale et la lutte contre le terrorisme.

La visite du président chinois Xi Jinping en Russie est un signe de l’importance de la relation entre ces deux grandes puissances. La coopération stratégique entre la Russie et la Chine est devenue un élément clé de la géopolitique mondiale. Cette visite pourrait renforcer encore davantage cette coopération et conduire à de nouveaux accords commerciaux et politiques.