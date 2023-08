Pékin donne son aval à la reprise des vols commerciaux entre la Chine et la Corée du Nord

- Publicité-

Après une interruption due à la pandémie de Covid-19, la Chine a annoncé l’autorisation de la reprise des vols commerciaux avec la Corée du Nord. Les liaisons aériennes entre les deux pays seront rétablies, marquant un pas vers la normalisation des échanges bilatéraux.

Ce lundi 21 août, la Chine a officialisé la décision de permettre la reprise des vols commerciaux avec la Corée du Nord, mettant fin à une interruption qui avait été mise en place en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. La compagnie aérienne nord-coréenne, Air Koryo, a reçu l’approbation pour rétablir les liaisons entre Pyongyang et Pékin, ainsi que Pékin et Pyongyang, selon les informations fournies par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

Cette annonce marque un pas significatif vers la normalisation des échanges bilatéraux entre les deux pays. Les liens économiques et diplomatiques entre la Chine et la Corée du Nord avaient été temporairement suspendus dans le cadre des restrictions imposées pour endiguer la propagation du Covid-19. La reprise des vols commerciaux indique un certain degré de confiance retrouvé dans la gestion de la situation sanitaire, ainsi que la volonté de renforcer les relations entre les deux nations.

L’autorisation de la reprise des vols commerciaux revêt une importance particulière, car elle témoigne de l’engagement des deux pays à maintenir des canaux de communication ouverts malgré les défis mondiaux. Elle pourrait également contribuer à stimuler les échanges économiques et les interactions culturelles entre la Chine et la Corée du Nord, favorisant ainsi un environnement propice à la coopération dans divers domaines.