Pékin – Brasilia: La visite de Lula en Chine reprogrammée

La visite d’État du président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, en Chine a été reportée après que le leader de gauche ait été diagnostiqué avec une légère pneumonie. Le déplacement, initialement prévu du 27 au 31 mars, a été reprogrammé du 11 au 14 avril, selon un porte-parole de la présidence.

Le président brésilien, âgé de 77 ans, avait prévu de se rendre en Chine pour une visite officielle de quatre jours, mais a été contraint de reporter son voyage en raison de problèmes de santé. Selon un communiqué de presse de la présidence brésilienne, Lula a été diagnostiqué avec une légère pneumonie et a été hospitalisé pour recevoir un traitement approprié.

Le Brésil est le plus grand pays d’Amérique latine et cherche à renforcer ses liens économiques avec la Chine, le plus grand partenaire commercial du pays. La visite de Lula en Chine avait pour objectif de renforcer les liens bilatéraux, de discuter de questions commerciales et d’investissement, et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération.

Bien que reportée en raison de problèmes de santé, la visite de Lula en Chine reste importante pour le Brésil dans le contexte des relations économiques et diplomatiques entre les deux pays. La reprogrammation de la visite pour le mois d’avril devrait permettre au président brésilien de se rétablir complètement avant son voyage, et de poursuivre les discussions avec la Chine pour renforcer les liens économiques et diplomatiques entre les deux nations.