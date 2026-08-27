Patrick Bruel : la tournée d’automne reste annoncée malgré sa mise en examen

La tournée d’automne de Patrick Bruel reste annoncée du 2 octobre à Chartres au 21 novembre à Strasbourg, alors que le chanteur demeure mis en examen depuis le 10 juin 2026 et que plusieurs élus locaux contestent sa venue.

Patrick Bruel a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, puis placé sous contrôle judiciaire. Il conteste les accusations portées contre lui.

Le calendrier officiel des concerts maintient à ce stade les dates de la tournée « Alors regarde 35 ». TF1 Info indiquait le 21 août que plusieurs maires s’opposaient à ces représentations, sans qu’aucune préfecture n’ait encore pris de mesure d’interdiction.

Dans l’émission de RTL « Les grands esprits se rencontrent », mise en ligne le 26 août, le débat portait sur la possibilité d’écarter un artiste qui n’a pas encore été jugé. La discussion a replacé le dossier dans le cadre de la présomption d’innocence et des responsabilités des organisateurs.

Au cours de cet échange, l’avocate Élise Arfi a soutenu que les contrats déjà signés, les réservations de salles et le droit commercial rendaient juridiquement et commercialement difficile une résiliation à la dernière minute.