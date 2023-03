Patrice Talon sans tabou sur la Chine et la Coopération française

Le président béninois Patrice Talon affirme ce dimanche, que la Chine est déjà une puissance mondiale, mais souligne l’importance de la liberté et de la démocratie.

Le président béninois Patrice Talon a été invité sur LCI ce dimanche 5 mars 2023 pour discuter de la position de l’Afrique dans les enjeux internationaux actuels. Au cours de l’entretien, il a abordé plusieurs sujets, dont la Chine, la coopération française, la démographie et bien d’autres encore.

Interrogé sur la Chine, le président Patrice Talon a admis que la Chine est déjà une puissance mondiale et que son modèle de bonne gouvernance peut être source d’inspiration pour de nombreux pays. Cependant, il a souligné que la liberté et la démocratie sont des valeurs inaliénables qui ne doivent pas être sacrifiées au nom de la gouvernance.

Le président Talon a également noté que la bonne gouvernance peut parfois sembler en contradiction avec la promotion de la démocratie, mais que ces deux objectifs ne doivent pas être opposés. Il a affirmé que la gouvernance doit être au service du peuple et que les dirigeants doivent être tenus responsables de leurs actions.

En ce qui concerne la coopération française, le président Talon a souligné l’importance de relations équilibrées et mutuellement bénéfiques entre la France et les pays africains. Il a également abordé la question de la démographie en Afrique, notant que la population continue de croître et que des efforts doivent être déployés pour assurer la sécurité alimentaire et l’emploi pour tous.

Par ailleurs, le chef d’Etat béninois a souligné l’importance de l’Afrique dans les enjeux internationaux actuels et a appelé à une coopération renforcée entre les pays africains et leurs partenaires internationaux.