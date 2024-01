Patrice Motsepe: le président de la CAF perd 600 millions de dollars en 2023

- Publicité-

En 2023, Patrice Motsepe, le magnat sud-africain des mines et président de la Confédération africaine de football, a fait face à des vents financiers défavorables. Selon les dernières données du classement Forbes des milliardaires, la fortune du fondateur d’African Rainbow Minerals (ARM) a diminué de 600 millions de dollars au cours de la dernière année, représentant une baisse d’environ 19 %.

Cette chute importante de la fortune de Patrice Motsepe, actuellement évaluée à 2,6 milliards de dollars, est principalement attribuée à la baisse de plus de 30 % du cours du titre ARM à la bourse de Johannesburg. Le principal actif de Motsepe, ARM, a été impacté par la chute continue des prix des métaux du groupe du platine, notamment le platine, le palladium et le rhodium.

De plus, cette tendance a souligné les défis plus larges auxquels le secteur minier en Afrique du Sud est confronté, avec des fermetures de mines, des plans de licenciements et une augmentation des conflits sociaux. En effet, la part de l’extraction minière dans le PIB sud-africain est passée de 21 % en 1980 à seulement 7 %, selon l’Institut sud-africain de statistiques.

Malgré les récents défis financiers, l’image de self-made man entourant Motsepe demeure intacte. Actuellement classé comme la neuvième fortune du continent selon le dernier classement Forbes, il reste le premier Africain à s’engager, en 2013, à faire don d’au moins la moitié de sa fortune dans le cadre de la campagne The Giving Pledge, initiée par les milliardaires américains Bill Gates et Warren Buffett. La trajectoire exceptionnelle de Patrice Motsepe, du township de Soweto au statut de premier milliardaire noir d’Afrique du Sud, continue d’inspirer malgré les récents revers financiers.