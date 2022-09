Paris – Londres: le président Emmanuel Macron contacte le roi Charles III

Le président Français Emmanuel Macron s’est entretenu par téléphone avec le roi Charles III, le mercredi 14 septembre 2022, et lui a déclaré sa disponibilité à poursuivre la coopération avec le Royaume Uni.

« Le Président de la République s’est entretenu par téléphone avec Sa Majesté le roi Charles III, ce mercredi 14 septembre 2022 », a annoncé l’Elysée. D’après le communiqué de la présidence française, Macron a présenté ses sincères condoléances au roi, et lui a exprimé tout son soutien. Il a dit la tristesse des Françaises et Français à la nouvelle du décès de la reine Elisabeth II, et leurs pensées au peuple britannique.

Emmanuel Macron a souhaité le plus grand succès au roi, et dit sa pleine disponibilité à poursuivre le travail qu’ils ont mené ensemble ces dernières années face aux défis communs, à commencer par la protection du climat et de la planète.

La mort de la reine d’Elizabeth II a été annoncée à 19h30 le jeudi 8 septembre 2022 et officialisée par le palais de Buckingham quelques minutes après dans un communiqué. Le site de la famille royale s’est immédiatement recouvert de noir rappelant les années de naissance et de décès de la reine : une vie longue de 96 ans dont 70 de règne sous la couronne d’Angleterre.

Ce jeudi 15 septembre 2022, des milliers de personnes font toujours la queue pendant plusieurs heures pour aller se recueillir, durant quelques instants seulement, devant le cercueil de la reine Elizabeth II, installé au palais de Westminster depuis mercredi, et jusqu’à lundi matin.