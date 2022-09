Paris- Kiev: la centrale nucléaire de Zaporojie au menu des discussions entre Macron et Zelensky

Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé lundi « l’impérieuse nécessité de préserver la sûreté » des installations nucléaires en Ukraine, au cours d’un entretien avec son homologue Volodymyr Zelensky, selon l’Elysée.

Le président Français Emmanuel Macron s’est entretenu par téléphone avec le président de l’Ukraine, M. Volodymyr Zelensky ce lundi 5 septembre 2022. Ils sont revenus sur la situation à la centrale de Zaporijie et sur la mission de l’Agence internationale de l’énergie atomique qui s’y déroule.

Comme ils l’avaient fait au cours d’un échange le 16 août, les deux dirigeants ont fait le point sur la situation à la centrale nucléaire de Zaporojie (sud), occupée par les forces russes.

M. Macron a rappelé l’impérieuse nécessité de préserver la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, qui ne peut passer que par un retrait des forces russes. Il a de même réaffirmé sa détermination à ce que la souveraineté ukrainienne sur la centrale soit respectée.

Par ailleurs, il a interrogé son homologue Ukrainien sur ses besoins militaires, humanitaires et économiques et a réitéré le plein soutien de la France pour que l’Ukraine soit restaurée dans ses droits les plus fondamentaux, à commencer par sa souveraineté, sa sécurité, et son intégrité territoriale.

Le dernier réacteur débranché

Le dernier réacteur opérationnel de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojie, la plus grande d’Europe et occupée par les forces russes, a été débranché du réseau lundi, a indiqué l’opérateur d’Etat ukrainien Energoatom.

« Le réacteur numéro 6 a été arrêté et débranché du réseau », a indiqué Energoatom sur Telegram mettant en cause un incendie « qui s’est déclaré à cause des bombardements » et endommagé une ligne électrique reliant cette unité au réseau ukrainien.