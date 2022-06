Panique au PSG: la Liga veut faire annuler le contrat de Kylian Mbappé

La prolongation de Kylian Mbappé au PSG passe toujours mal auprès des dirigeants de la Liga espagnole qui veut introduire un recours auprès de l’UEFA et des autorités françaises pour faire abroger le contrat de l’attaquant parisien.

Le bras de fer entre le PSG et la Liga est visiblement loin de connaitre son dénouement. Alors que la Ligue espagnole de football a officiellement porté plainte contre le club parisien auprès de l’UEFA pour dénoncer la concurrence déloyale dont fait montre les champions de France, c’est l’avocat de l’instance espagnole qui vient de remettre une couche. Huan Brasco annonce en effet une nouvelle procédure pour faire annuler le contrat de Kylian Mbappé, courtisé par le Real Madrid, mais qui a finalement prolonger son bail avec le club parisien.

Comme le rapportent plusieurs médias européens, l’avocat espagnol va mener des actions auprès du ministère français des sports pour demander l’abrogation de l’homologation du bail de l’ancien monégasque. Selon Juan Brasco, le nouveau contrat du champion du monde 2018 qui s’est engagé pour trois saisons avec son club, a été établi en violation des règles du fair-play financier.

« Nous allons demander l’abrogation de l’homologation du contrat de Mbappé à la ministre des Sports car c’est l’autorité de tutelle des administrations sportives et la LFP agit par délégation de la Fédération française de football (FFF) », a indiqué l’avocat face à la presse.

« Par la suite, nous allons faire un recours auprès de la LFP afin qu’elle agisse via sa commission juridique la DNCG afin d’opérer un contrôle d’opportunité sur les comptes du PSG. C’est une démarche juridique qui nous permettra d’établir si le contrat de Mbappé est bien dans les paramètres économiques qui sont imposés par les règlements de la DNCG et fair-play financier de l’UEFA« , a-t’il ajouté.

Et si ces recours à l’échelle nationale n’aboutissent pas, l’Espagnol prévoit porter le dossier devant les instances européennes. Selon lui, le PSG a contourné les règles et menti à la DNCG dès son passage en juin 2021. De ce fait, Kylian Mbappé n’aurait jamais dû être autorisé à prolonger avec le club de Ligue 1.

« Ce sont des démarches parallèles menées à l’échelle nationale et qui vont déboucher, si elles n’obtiennent pas de résultats, sur une procédure qui est prête et qui sera déposée au tribunal administratif de Paris. Elle consistera à demander à la juridiction administrative et au Conseil d’Etat, si jamais elle ne nous donne pas raison, d’obtenir cette abrogation de l’homologation du contrat, a enchaîné l’avocat face aux journalistes.

« Avec tous les effets que cela produit. C’est à dire l’incapacité pour le Paris Saint-Germain d’invalider ce contrat ou de lui donner des effets. Par ricochet, cela fera que tout contrat signé par le PSG après le 25 juillet 2021 sera remis en question », a fait savoir Juan Brasco qui compte également saisir la commission européenne afin d’étudier le cas du PSG vis-à-vis des lois sur la concurrence dans l’Union européenne, au cas où les actions citées précédemment ne donneraient pas de résultat.