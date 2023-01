Pakistan: une explosion dans une mosquée fait au moins 25 morts

Une explosion dans une mosquée à l’intérieur du quartier général de la police de Peshawar au Pakistan tue au moins 25 personnes et en blessent 120 autres.

Au moins 25 personnes ont été tuées et 120 autres blessées dans une explosion survenue, lundi 30 janvier, dans une mosquée à l’intérieur du quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, a appris l’AFP, de source administrative. « Jusqu’ici 25 personnes ont été tuées et 120 blessées […]. D’autres corps ont été sortis [de la mosquée]. Actuellement, notre priorité numéro un est de sauver les personnes coincées sous les décombres », a déclaré à l’AFP Shaffiullah Khan, un haut responsable administratif de la province du Khyber Pakhtunkhwa, dont Peshawar est la capitale.

«Nous cherchons à obtenir de plus amples informations, mais l’explosion a eu lieu à l’heure de la prière», a confirmé Muhammad Ijaz Khan, le chef de la police de Peshawar. Une partie du toit et d’un mur de la mosquée se sont effondrés sous le souffle de l’explosion et une opération était en cours pour secourir des personnes coincées sous les débris, a constaté un journaliste de l’AFP, qui a aussi vu deux corps être placés dans une ambulance.