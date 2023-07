Ouverture du Forum économique Israël – Côte d’Ivoire : ce qu’il faut savoir

Le mercredi 26 juillet 2023, Diabaté Daouda, représentant de la ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine et de la Diaspora, a ouvert le Forum économique Israël – Côte d’Ivoire en présence du ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Amadou Coulibaly, du ministre des Affaires étrangères de la république d’Israël, Cohen Eli et de l’ambassadeur de l’État d’Israël en Côte d’Ivoire, Rony Yédidia.

En effet, la Chambre de commerce et de l’industrie de Côte d’Ivoire (CCI-CI) a organisé un forum dans le but de « renforcer les liens économiques et commerciaux, de stimuler l’investissement, de favoriser les partenariats d’affaires, de promouvoir le transfert de connaissances et de technologie afin de mettre en lumière les potentialités économiques et les opportunités d’affaires de la Côte d’Ivoire et d’Israël ».

Le Forum s’est tenu sur une journée et a porté divers ateliers sur les technologies de l’information et de la santé, les énergies renouvelables et la gestion des déchets. Dans le cadre de sa visite en Côte d’Ivoire, le ministre des Affaires étrangères de la République d’Israël, M. Eli, cette rencontre d’affaires est organisée.

- Publicité-

« Votre visite dans notre pays, M. le ministre, témoigne du grand intérêt que vous accordez aux liens historiques d’amitié et de coopération qui unissent Israël et la Côte d’Ivoire. (…) Cette visite est également l’expression de la volonté commune de consolider et diversifier davantage nos futures relations », a déclaré le représentant de la ministre Kandia Camara.

Amadou Coulibaly, ministre de la communication et de l’Economie numérique, a félicité l’initiative de ce forum qui aborde des thèmes tels que l’économie numérique, les TIC et l’innovation. Il a également souligné que l’objectif du chef de l’État de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, est de mettre l’accent sur le développement de l’économie numérique.