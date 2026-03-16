Oscars 2026 : Brigitte Bardot, James Van Der Beek et Eric Dane omis de la séquence In Memoriam

Les Oscars 2026 ont suscité des remous après la diffusion de la séquence In Memoriam : malgré un segment rallongé pour rendre hommage aux acteurs et artisans disparus, plusieurs personnalités n’y figurent pas à l’antenne, parmi lesquelles Brigitte Bardot et James Van Der Beek, suscitant des réactions sur les réseaux sociaux.

La 98e cérémonie de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences avait prévu d’élargir la durée de la séquence dédiée aux disparus, en raison du nombre important de figures du cinéma décédées ces derniers mois. La soirée a toutefois réservé des plages consacrées à des prestations et à des interventions en mémoire de certains artistes.

Parmi les temps forts cités à l’antenne, Barbra Streisand a interprété un extrait de la chanson The Way We Were, tirée du film Nos plus belles années, dans lequel elle partageait l’affiche avec Robert Redford (décédé le 16 septembre 2025). Des hommages pour Rob Reiner ont été évoqués par des personnalités comme Kiefer Sutherland et Meg Ryan. Une séquence étendue a été consacrée à Diane Keaton, introduite par Rachel McAdams.

Des omissions à l’antenne malgré un segment prolongé

Malgré ces interventions, plusieurs noms n’ont pas été présentés lors de la diffusion télévisée de la séquence In Memoriam. Selon les informations relayées par Variety et reprises par la presse, James Van Der Beek, Eric Dane, Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine, June Lockhart, Bud Cort et Brigitte Bardot font partie de ceux qui n’ont pas été montrés à l’antenne.

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Le choix de ce qui est diffusé pendant le segment télévisé relève de contraintes éditoriales et de temps propres à la retransmission en direct. L’Academy publie parallèlement une liste plus exhaustive sur son site officiel ; plusieurs personnalités figurent ainsi uniquement dans cette version en ligne et non dans le montage diffusé à la télévision.

Cette situation relance les débats et les critiques récurrentes concernant la sélection des hommages durant la cérémonie. L’an dernier déjà, de nombreux internautes avaient fait part de leur déception après l’absence, lors de la séquence télévisée, de noms qui avaient pourtant quitté le monde du cinéma peu avant la cérémonie.

Parmi les omissions signalées lors de la précédente édition figuraient, selon les comptes rendus médiatiques, Michelle Trachtenberg, révélée dans Harriet la petite espionne, ainsi que d’autres artistes tels que Tony Todd, Chance Perdomo, Alain Delon, Olivia Hussey et le documentariste Morgan Spurlock, dont les noms avaient été relevés par les observateurs après la diffusion.