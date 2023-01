Organisation CAN 2025: Samuel Eto’o tourne dos à la candidature du duo Nigéria-Bénin

Pour l’organisation de la CAN 2025, Samuel Eto’o a déjà choisi son camp. Le président de la Fédération camerounaise de football a opté pour la candidature de l’Algérie qui était aux côtés du Cameroun pendant que le pays « traversait des moments difficiles avant la tenue de la CAN ».

Candidat avec le Nigéria pour l’organisation de la CAN 2025, le Bénin ne pourra pas compter sur le Cameroun de Samuel Eto’o. Celui qui s’est toujours montré proche du ministre des Sports, Oswald Homeky, a annoncé, ce dimanche 15 janvier juste à son arrivée à Alger en vue du CHAN 2023, qu’il soutiendra le dossier de candidature de l’Algérie.

« Je ne trahis jamais mes amis. L’Algérie a été aux côtés du Cameroun quand on traversait des moments difficiles avant la tenue de la CAN au Cameroun. En retour, il est de mon devoir d’être aux côtés du président de la Fédération algérienne de football. Nous soutenons donc la candidature de l’Algérie pour la CAN 2025 », a confié Samuel Eto’o, dimanche 15 janvier, dans une déclaration accordée aux médias depuis l’aéroport international Houari Boumédiene (Alger).

« Le football est là pour aider. Pas pour diviser. Et nous n’allons pas changer cette belle histoire. Le président que je suis, ça sera mon devoir de retourner l’ascenseur à la FAF », a fait savoir l’ancien sociétaire du FC Barcelone et de l’Inter Milan.

L’Algérie, le Maroc, l’Afrique du Sud, la Zambie, et le duo Nigéria-Bénin sont les candidats en lice pour accueillir la grande messe continentale. Tel indiqué par la CAF, les visites d’inspection des candidats en lice auront lieu entre le 5 et le 25 janvier 2023. La délibération par le Comité exécutif de la CAF qui choisira le ou les pays retenus pour abriter la compétition est prévue pour le 10 février 2023.