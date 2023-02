[Opinion] Média au Bénin: Nous nageons dans le vide

La Télévision Numérique Terrestre (TNT) sera lancée dans notre pays vendredi prochain, selon les autorités. Parmi les chaînes qui seront disponibles sur le bouquet, la présence de certaines chaînes françaises fait débat. Mon confrère Bertrand Houmènou Megbletho a consacré une tribune sur le sujet sur son mur Facebook hier. Ses observations et réserves sont pertinentes. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais plutôt poser ma réflexion sur notre volonté politique en Afrique francophone à voir prospérer des médias professionnels.

Prenons le cas de France24, au Bénin par exemple, donnez-moi le nom d’une seule chaîne de télévision ou de radio audacieuse qui serait capable dans notre contexte actuel de donner équitablement la parole à tout le monde comme le fait cette chaîne française ( même si le traitement de l’information pose débat, ils donnent quand même la parole à tous les bords et proposent un contenu plutôt intéressant. Ils sont chap sur les grands évènements du monde. C’est un fait ).Les gens ont peur de froisser les Boss du moment. Alors quelle audience les journaux télévisés auront quand on sert à la population le point de vue d’une seule partie de la population. Il n’y a pas de débats sérieux. Il n’y a pas de réflexion. On n’informe pas généralement ici, on communique.

Quel journaliste dans ce pays va oser faire des investigations poussées sur des dossiers brûlants de la République sans qu’on ne »Criet » sur lui? Tout le monde a peur. Bizarrement, parfois pour avoir des informations intéressantes sur notre propre pays, il faut se tourner vers les chaînes étrangères dont celles Françaises car elles échappent à la misère qu’on fait vivre aux médias locaux. On a déjà vu nos PR zapper allégrement nos chaînes locales pour accorder des interviews à France24 car eux mêmes savent que rien de sérieux ne se fait chez eux. C’est triste tout ça.

Prenons à présent le cas de Tivi5. C’est une chaîne de dessins animés. Quels investisseurs de pays d’Afrique francophone ont déjà osé financer la production en abondance de dessins animés africains afin de créer une chaîne pour ça ? Hein? Guli Africa là même c’est pour un groupe français. Nous ne faisons rien nous-mêmes pour occuper ces terrains vides et vous voulez que les autres ne vont pas occuper ? Ils le feront.

Si la Chine contrôle tout ça sur son territoire c’est qu’ils ont investi suffisamment dans le secteur pour proposer des contenus à leurs populations, ils peuvent donc se permettre d’interdire des médias étrangers. Mais ici, quand ils le feront nous aurons quoi à la place ? Rien.

Je peux vous promettre une chose, quand la TNT sera lancée, les chaînes qui auront plus d’audience seront Tivi5, France24 et TV5monde car nos propres chaînes sont ennuyeuses, n’ayons pas peur de le dire. Je ne vais même pas parler de la vie des journalistes et hommes de médias.

A+Bénin qui sera lancé, c’est canal+ qui est derrière et qui conduira le projet. C’est à croire que nous n’avons pas les ressources humaines de génie pour mettre en place des médias de qualité qui puissent nous informer correctement, nous éduquer et nous divertir. On nage dans le vide total.

Ceux qui auront les moyens, préféreront toujours renouveler leur abonnement Canal+. Il faut que l’État laisse la main aux promoteurs de médias afin qu’ils développent le secteur. Le chef de’ l’État parle de réforme, franchement je ne m’attends à rien d’extraordinaire. La volonté politique n’est pas encore ça.

Où est Soleil FM l’une des meilleures radios de ce pays? Où est Sikka TV l’une des rares Télévisions qui nous informait comme France24 ? On me dira que le promoteur a des ennuis avec la justice pourtant nous savons tous comment elles ont disparu. Les gars, on n’est pas prêt !

Mahussi Capo-chichi