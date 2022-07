[Opinion] Cynisme féministe

Quand un homme viole ou violente une femme, la Toile s’enflamme et la plupart des hommes se joignent aux femmes dit féministes pour condamner et blâmer l’acte de déviance posé par l’homme en question. Les posts foisonnent de partout avec des sensibilités à fleur de peau et on en arrive même à faire passer tous les hommes sans exception pour des démons en déplacement qui veulent massacrer toutes les femmes…

Mais quand une femme tue son mari avec une hache ou lui verse de l’acide sur le corps pour des raisons imbéciles, les femmes féministes de la Toile avec qui nous avons toujours combattu toutes les déviances masculines, même quand on les identifie dans les publications qui y sont liées, se taisent sur ces atrocités et demandent cyniquement aux hommes d’aller créer eux aussi leur hominisme pour défendre leurs droits.

On veut donc créer une société sexiste de chacun pour soi où l’idéal humain du vivre ensemble quel que soit le sexe va disparaître au profit d’un monde de scission où l’homme et la femme se regarderont en permanence en chien de faïence.

Et ce sont des femmes qui promeuvent ça. Des gens qui donnent la vie. Elles veulent un monde où on doit tous se mobiliser pour défendre la femme à chaque fois qu’elle est violentée par un homme, mais où on ne doit pas attendre d’elles qu’elles s’indignent avec la même véhémence quand il s’agit de la femme qui inflige une mort atroce à son mari à coup de hache ou d’acide !

Elles n’ont pas pensé aux mères de ces hommes ainsi tués. À leur peine ou à leur affliction. Elles chantent toujours partout que le féminisme n’a rien de misandre. Mais elles sont tellement misandres que toute empathie a disparu en elles. Et elles n’ont pas été capables de se mettre à la place de ces femmes mères dont les fils ont été ainsi massacrés par leurs femmes. Elles disent que les hommes sont des diables. Mais se taisent devant les diabolismes de leurs semblables du même sexe.

Tu ne peux pas oser une plaisanterie aujourd’hui sur la femme. On te traitera de misogyne. Quand on se tait devant des crimes odieux de ce genre parce que la victime est un homme, qu’on vienne me dire comment on appelle ça si ce n’est pas de la misandrie au superlatif.

Continuez ! J’espère pour vous que vous n’avez pas de garçons et que vous n’en ferez jamais.

Colince LeSorbonnard a raison. Il ne devrait pas y avoir de violences faites aux femmes, ni de violences faites aux hommes. Il faut juste combattre toutes les violences, qu’elles viennent de X ou de Y.