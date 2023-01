Open d’Australie: Rafael Nadal se fait voler en plein match (vidéo)

En revenant à sa place, l’Espagnol n’a pas retrouvé la raquette avec laquelle il jouait et qu’il avait posée. «J’ai besoin qu’il la ramène. Le ramasseur a pris ma raquette (avec le sourire)».

Lors d’un changement de côté, l’Espagnol ne retrouvait plus sa raquette. Il s’est rendu compte qu’un ramasseur de balles l’avait, par mégarde, emmenée sa raquette chez le cordeur. Un petit incident qui a quelque peu perturbé Rafa mais qui ne l’a pas empêché de gagner sa rencontre en quatre manches.

“Le ramasseur de balle est parti avec”, s’est-il amusé. “C’est celle-là pour le cordeur, pas celle-là. J’ai besoin de récupérer la raquette! C’est celle-ci, pas celle-là. J’ai besoin de l’amortisseur et de tout le reste. Le ramasseur de balles a pris ma raquette!”, a-t-il expliqué à l’arbitre dans des propos rapportés par Eurosport.

Un moment amusant qui fait les choux gras des réseaux sociaux.

💬 @Babsschett: "I've 𝐍𝐄𝐕𝐄𝐑 seen anything like that!"



Rafa Nadal explains what happened when a ball kid 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑦 stole his racquet 🤣#AusOpen | @RafaelNadal pic.twitter.com/vGfnUYbNnE