ONU: l’Ukraine va plaider pour l’exclusion de la Russie du Conseil de Sécurité

L’Ukraine souhaite l’exclusion de la Russie du Conseil de sécurité de l’ONU. Le pays européen entend plaider pour cette cause à l’Organisation des Nations Unies, ce lundi 26 décembre 2022.

L’Ukraine va demander ce lundi l’exclusion de la Russie du Conseil de sécurité de l’ONU, au lendemain de nouvelles déclarations de Vladimir Poutine contre l’Occident, accusé de « diviser pour mieux régner », a fait savoir dimanche, le ministre ukrainien des affaires étrangères, Dmytro Kuleba.

« Nous exprimerons officiellement notre position. Nous avons une question très simple : la Russie a-t-elle le droit de rester membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et d’être à l’ONU ? » a-t-il dit, s’exprimant tard dans la nuit de Noël, lors d’un marathon télévisé national. « Nous avons une réponse convaincante et raisonnée : non, elle ne l’a pas. ».

Cette demande de l’Ukraine n’a visiblement aucune chance d’aboutir. En effet, la Russie étant membre permanent du Conseil de sécurité, elle mettra un veto à toute résolution qui demanderait son exclusion.

Plus tôt dans la journée, le président russe a cherché à justifier l’offensive militaire du Kremlin contre l’Ukraine, qui dure depuis plus de dix mois sans toutefois permettre à la Russie d’atteindre ses objectifs. « Tout repose sur la politique de nos adversaires géopolitiques, qui visent à diviser la Russie, la Russie historique », a dénoncé Vladimir Poutine dans un entretien dont un court extrait a été diffusé dimanche à la télévision publique russe.