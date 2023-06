« On va à Maputo pour gagner », Gernot Rohr confiant pour le match Mozambique – Bénin

Auteur d’un nul encourageant face au Sénégal (1-1) samedi dernier, le Bénin va devoir arracher la victoire face au Mozambique en septembre prochain, à l’occasion de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Une mission qui n’effraie pas Gernot Rohr qui est très confiant pour cette rencontre décisive.

Le Bénin va jouer sa qualification pour la CAN 2023 en septembre prochain. Les Guépards se déplaceront à Maputo, sur la pelouse du Mozambique, à l’occasion de la cinquième journée des phases qualificative. Troisième au classement dans le groupe L, les Béninois doivent arracher la victoire face aux Mambas pour se qualifier contre les Mozambicains qui n’ont besoin que d’un nul pour valider leur ticket pour la Côte d’Ivoire.

Une mission à risque pour la bande à Abdoul Moumini qui vont affronter une équipe qui s’est déjà offert le scalp des Guépards à Cotonou. Mais la team Bénin, qui sort d’un nul encourageant face aux Sénégalais (1-1) le weekend dernier, a les armes pour neutraliser le venin des Mambas. C’est en tout cas ce que pense le sélectionneur national qui affiche une totale confiance face au grand défi à relever contre le Mozambique.

- Publicité-

« Maputo au mois de septembre va être un bon challenge, on va là-bas pour gagner parce que c’est la seule chance pour se qualifier à la CAN 2023 », a lancé Gernot Rohr, rapporté par Africafootunited. Le technicien franco-allemand, qui a fait de la reconstruction de l’équipe nationale une priorité, en témoigne le onze aligné face aux champions d’Afrique sénégalais, est encore plus confiant face au potentiel qu’affiche sa formation.

« A moyen terme, l’équipe est déjà en place, on a trouvé des joueurs capables de nous donner un plus avec un peu de patience. Ils ont montré un peu contre le Sénégal ce que nous sommes capables de faire et en plus avec le temps, ils vont progresser. On peut s’attendre en septembre à un bon combat de la part des Guépards avec la volonté de gagner », confie Gernot Rohr.

Pour rappel, le match Mozambique-Bénin aura lieu le 4 septembre prochain au stade polyvalent de Machava, à Maputo. Malheur donc au vaincu!

Articles similaires