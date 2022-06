« On n’a jamais discuté avec lui », Nasser Al-Khelaïfi évoque la rumeur Zidane

Dans un long entretien accordé au Parisien ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a définitivement mis un terme aux rumeurs annonçant Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Le dirigeant parisien affirme même qu’il n’y a jamais eu aucun contact avec l’ancien entraîneur du Real Madrid.

La rumeur a enflammé le monde du football français pendant plusieurs semaines. La presse locale annonçait en effet la venue de Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Certains médias affirmaient même qu’un accord avait été trouvé entre les deux parties. Finalement le champion du monde 1998 ne sera pas le prochain entraîneur du PSG, comme l’a expliqué récemment RMC Sports.

Dans un entretien accordé au Parisien, le président du club français, Nasser Al-Khelaifi est revenu sur ces rumeurs. Et le dirigeant qatari révèle qu’il n’y a jamais eu aucune négociation entre le PSG et Zinedine Zidane pour le poste d’entraîneur.

« On a choisi une autre option que Zidane. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place. J’adore Zidane, c’était un joueur fantastique, d’une classe incroyable. Un entraîneur exceptionnel aussi avec trois Ligue des champions. Mais je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement.

Beaucoup de clubs s’intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n’a jamais discuté avec lui. Je ne suis pas là pour comparer des entraîneurs. Moi, je sais exactement ce dont on a besoin. Il y a des détails dans le club que vous ne connaissez pas », a expliqué le boss du PSG.

Selon les dernières informations de plusieurs médias français dont L’Équipe, c’est le technicien français Christophe Galtier qui devrait prendre la succession de Mauricio Pochettino à la tête du PSG. L’actuel coach de Nice devrait être annoncé officiellement dans les prochains jours par le champion de France.