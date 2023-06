« On me disait que j’étais un fou, un bon à rien », en larmes, Grand P se confie sur son passé déchirant

Tout comme les histoires de la majorité des plus grands hommes, le chanteur et humoriste guinéen, Grand P, a un passé difficile, chargé de marginalisation et de la moquerie. Mais à aucun moment, il n’a cessé d’avancer avec foi, détermination et beaucoup d’espoirs. Dans une interview accordée à « Oh My Mag », il s’est confié sur sa maladie rare, la progéria, et relaté son passé amer.

Plus populaire que l’actuel chef d’Etat de la Guinée, Grand P est une star planétaire qui a su puiser la force et l’espoir au plus profond de lui et de ses faiblesses. Avec un mental d’acier et du soutien de son manager, l’indésirable d’autrefois, est devenu une personnalité dont l’évolution et les actes forcent le respect et l’admiration de tous.

Au micro de « Oh My Mag », Grand P a levé un coin de voile sur son passé triste et douloureux, au point de lui arracher des larmes. « Mon enfance, c’était pas facile pour moi », a-t-il déclaré en amont, les yeux complètement émotionnés, avant de poursuivre: « A l’époque, on me disait que j’étais un mendiant, que j’étais un bon en rien. On se moquait de moi et on me rejettait ».

Un parcours de combattant…

Malgré les difficultés incessantes, Grand P s’est battu corps et âme, ne laissant aucune chance à l’impossible pour atteindre ses objectifs. « Aujourd’hui, le plus suivi en Guinée, c’est moi. Durant mon enfance, je n’ai pas été à l’école, donc j’ai décidé de faire de la musique. Grâce à mes diverses vidéos, je fais le buzz sur les réseaux sociaux. Je fais de la comédie aussi », a-t-il déclaré.

La star guinéenne s’est aussi confiée sur sa maladie. « Ma maladie, c’est progéria. Elle m’empêche de grandir, ca joue sur mon physique. Bien sûr, je suis des traitements. Les médécins m’ont demandé de surveiller ce que je mange. Je mange des céréales, de la salade, des choses qui ne sont pas consistantes. Je vis avec mon manager. Il y a des choses que je ne peux pas faire, c’est lui qui les fait pour moi. J’ai eu beaucoup de difficultés: moqeries, marginalisation. En Guinée, ma maladie n’est pas connue. C’était difficile. Je n’ai jamais rencontré une personne avec la même maladie que moi ».

« On me disait que j’étais un bon en rien, que j’étais un fou, que je ne connaissais rien. Certains disaient que je ne pouvais pas chanter. J’ai beaucoup de morceaux et je prépare un nouvel album. Ma musique est écoutée partout », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Grand P a mis en place une fondation pour venir en aide aux personnes handicapées. « J’ai créé ma fondation. La fondation Grand P humanitaire. Je prépare mon projet pour la construction de mon orphelinat. Je m’investis pour les personnes porteuses de handicap. Grâce à ma célébrité, je suis ambassadeur culturel de la Guinée. Tous ceux qui sont là pour moi, je les remercie », a-t-il dit.

