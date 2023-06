«On alignera une équipe compétitive», Aliou Cissé avant Bénin-Sénégal

-Publicité-

Aliou Cissé ne compte pas aligner une équipe de seconde zone pour le match face au Bénin (samedi) en 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023, a assuré le sélectionneur du Sénégal en conférence de presse, vendredi soir.

Le Sénégal n’est pas venu à Cotonou pour faire du tourisme. Malgré leur qualification pour la phase finale de la CAN 2023 et une équipe assurée de finir première de sa poule L, les Lions de la Téranga sont déterminés à prendre les trois points de la victoire face à la sélection béninoise. Et si Aliou Cissé devrait tourner son équipe pour cette bataille des fauves face aux Guépards, le onze que concoctera le technicien de 47 ans aura toutes les armes pour atteindre sa mission.

C’est d’ailleurs ce qu’a précisé l’ancien milieu de terrain lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, vendredi soir, dans les locaux du stade Général Mathieu Kérékou, à Cotonou. A en croire le patron du banc des Lions, il y aura un match sérieux de la part des ses hommes face à la bande à Stéphane Sessegnon.

« C’est le genre de match pour donner du temps de jeu à ceux qui jouent moins, mais on alignera une équipe compétitive demain », a laissé entendre Cissé face aux hommes des médias. Le coach sénégalais a par ailleurs confirmé le forfait de Ilimane Ndiaye (23 ans) pour ce match. L’attaquant de Sheffield United est resté auprès de sa femme qui attend leur deuxième enfant.

« Ilimane est absent car il se prépare à accueillir un heureux événement prochainement. Nous espérons que tout se passera bien pour lui, il était un peu anxieux. Il est normal qu’une femme ait besoin de son conjoint à ses côtés lorsqu’un enfant va naître, donc nous avons préféré le laisser avec sa femme », a déclaré Aliou Cissé. Rappelons que le match Bénin-Sénégal est prévu ce samedi soir au stade GMK, à partir de 20 h (heure locale).

