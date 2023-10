« On a gagné un match même si c’est sur tapis vert », Gernot Rohr sur son bilan à la tête des Guépards

-Publicité-

Dans des propos relayés par Mega Sports, Gernot Rohr a évoqué de façon sommaire ses 7 premiers mois à la tête des Guépards. Et le technicien franco-allemand affirme avoir au moins gagné un match avec la sélection béninoise.

Annoncé en grande pompe par le gouvernement, de l’arrivée d’un entraineur de « très haut niveau », c’est finalement Gernot Rohr qui a débarqué sur le banc des Guépards. Le technicien franco-allemand a signé un contrat de trois ans avec l’équipe nationale, soit jusqu’en 2026.

Et depuis, avec les fauves béninois, l’ancien coach du Nigéria n’a toujours pas signé la moindre victoire sur le terrain. Sur les six dernières sorties toutes compétitions confondues, la team Bénin reste sur 2 défaites et 4 matchs nuls. Le dernier faux pas remonte à hier au Maroc, où les Guépards ont été renversés par les Bareas malgaches en amical (1-2).

Un bilan que ne partage cependant pas l’entraineur de 70 ans. « Après mon sixième match, on a gagné un match, même si c’est sur le tapis vert, on l’a gagné« , a déclaré Rohr dans une interview au moment de faire le point de la tournée marocaine de sa formation.

L’ancien joueur du Bayern Munich fait en fait allusion à la victoire sur tapis vert des Béninois face au Rwanda lors des éliminatoires de la CAN 2023. Les Amavubi, ayant aligné un joueur non éligible, avaient été sanctionnés par la CAF qui a accordé les trois points de la rencontre aux Guépards.

Le prochain regroupement des Béninois sera en novembre prochain dans le cadre des 1ère et 2e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Guépards joueront en déplacement l’Afrique du Sud et le Lesotho. Et cette fois-ci, il va falloir gagner sur le gazon (même si une victoire sur tapis vert serait également la bienvenue).