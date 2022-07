Officiel: Zlatan Ibrahimovic prolonge avec le Milan AC

Dans un communiqué publié ce lundi, l’AC Milan a annoncé la prolongation de Zlatan Ibrahimovic pour une saison supplémentaire.

Malgré ses 40 ans et les blessures à répétition la saison dernière, Zlatan Ibrahimovic ne compte pas encore arrêter sa carrière dans le football. Opéré du genou en mai dernier, l’international suédois est actuellement en convalescence et ne devrait pas revenir avant le début de l’année 2023. Pourtant, le grand buteur vient de prolonger son contrat d’un an avec le Milan AC. Le club italien a annoncé la nouvelle via un communiqué publié sur son site.

« L’AC Milan a le plaisir d’annoncer la prolongation du contrat de Zlatan Ibrahimović jusqu’au 30 juin 2023. L’attaquant suédois continuera de porter le maillot numéro 11 », précise le champion d’Italie en titre. Zlatan Ibrahimovic était revenu en Europe, chez les Rossoneri, en janvier 2020, initialement pour une durée de six mois, avant de prolonger ainsi l’aventure à deux reprises. Son objectif a son retour était d’amener les Rossoneri a remporté à nouveau le Scudetto, ce qui a été accompli lors de la dernière saison, même si le suédois a été blessé à de maintes reprises.