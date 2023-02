Officiel: Ronaldinho a retrouvé une équipe

L’équipe du Youtubeur espagnol Ibai a officiellement accueilli Ronaldinho pour participer à la Kings League, un tournoi de football à 7 organisé par Gerard Piqué.

Ronaldinho sort de sa retraite pour rechausser les crampons. L’ancienne star brésilienne a en effet rejoint la Kings League, la fameuse compétition de football à 7 organisée par Gerard Piqué. Il y évoluera dans l’équipe du Youtubeur espagnol Ibai. Cette nouvelle recrue de renom ne manquera pas de donner un nouvel élan à l’équipe d’Ibai et suscitera sûrement l’enthousiasme de ses fans, qui pourront ainsi voir à nouveau leur idole sur le terrain, même dans une compétition moins formelle que celles auxquelles il a participé par le passé.

Ce dimanche à 21h00 (GMT+1), l’ancien attaquant du FC Barcelone et du Milan AC jouera son premier match face à l’équipe de Pío FC de Rivers, dirigée par un streamer mexicain. Pour cette occasion, il portera le numéro 12, un choix inhabituel car il n’a jamais porté ce numéro tout au long de sa carrière. Cette première rencontre sera suivie de près par les supporters de Roni, qui attendent avec impatience de voir leur idole fouler à nouveau les pelouses et de constater s’il est toujours capable des gris-gris qui l’ont fait découvrir au monde entier il y a des années de cela.

La Kings League de Gerard Piqué, va donc prendre une nouvelle ampleur avec la venue du Ballon d’Or 2005. Pour rappel, le tournoi avait déjà réussi a attiré des anciennes stars du football comme Sergio Agüero et Chicharito, ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid. Ce tournoi de football à 7 qui a déjà un succès fou depuis son lancement le 1er janvier dernier, va certainement attirer encore plus de monde.