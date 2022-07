Officiel : Raheem Sterling file à Chelsea

Dans un communiqué publié sur son site officiel ce mercredi, Chelsea a annoncé la venue de l’attaquant anglais Raheem Sterling. Le transfert est estimé à 53 millions d’euros.

Ce n’était plus qu’une question de temps, c’est désormais officiel. Seulement quelques heures après avoir fait ses adieux à Manchester City, Raheem Sterling s’est engagé avec Chelsea. Les Bleus ont annoncé la nouvelle dans l’après-midi de ce mercredi via un communiqué publié sur leur site officiel. L’international Anglais a signé un contrat de cinq ans, et va toucher un salaire de 350 000 euros par semaine selon la presse anglaise. Le montant de l’opération est estimé à 53 millions d’euros.

« La star anglaise Raheem Sterling a rejoint Chelsea en provenance de Manchester City pour un contrat de cinq ans. Le Londonien a été l’un des joueurs clés de City au cours des sept dernières saisons, marquant des buts à deux chiffres dans chacune de ces campagnes et remportant neuf honneurs majeurs, dont quatre titres de Premier League », a écrit le champion d’Europe 2021.

Un renfort de poids pour Tuchel

Chez les Blues, Ryan Sterling viendra renforcer une attaque déjà composée d’éléments très forts tels que Mount, Havertz, Ziyech (sur le départ) ou encore Publicis. Mais au vu de ce qu’il a connu à Manchester City, cette concurrence ne devrait pas le déranger. L’ailier anglais devrait même devenir rapidement un des piliers de Thomas Tuchel s’il évolue à son meilleur niveau.

Avec les Sky Blues Sterling a disputé 337 matchs pour 131 buts inscrits. L’ailier anglais a également remporté plusieurs titres dont 4 Premier League, 1 FA Cup et 5 League Cup. Le joueur formé à Liverpool devrait donc apporter un plus à l’attaque de Chelsea. Avec cette arrivée, les Blues viennent de frapper un très grand coup sur le marché des transferts. Et ne ce n’est pas fini, puisque la presse européenne annonce que le club de Londres est tout proche de boucler l’arrivée de Kalidou Koulibaly.