Officiel: Marseille tient le successeur de Jorge Sampaoli

Igor Tudor est le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le technicien croate de 44 ans s’est engagé pour deux saisons avec les Phocéens.

Alors que Jorge Sampaoli a décidé, vendredi dernier, de quitter le banc de l’Olympique de Marseille seulement un an et demi après son arrivée, le club phocéen tient déjà son remplaçant. Annoncé depuis quelques jours, Igor Tudor a été nommé entraîneur de l’OM ce lundi. Le deuxième de la dernière édition de Ligue 1 a officialisé la nouvelle via un communiqué publié sur son site officiel.

«L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de Igor Tudor au poste d’entraîneur. Libre de tout contrat, le technicien croate s’est engagé pour deux ans avec le club olympien. Le président Pablo Longoria tiendra une conférence de presse de présentation en compagnie du nouvel entraîneur ce mardi 5 juillet à l’Orange Vélodrome (horaire à déterminer). L’OM souhaite la bienvenue à Igor Tudor», précise le communiqué publié par les pensionnaires de l’Orange Vélodrome.

L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 au poste d’entraîneur.✍️



Libre de tout contrat, le technicien croate 🇭🇷 s’est engagé pour deux ans avec le club olympien. 🔵⚪️



Plus d'infos 👉 https://t.co/pWIguf360u pic.twitter.com/T2PAvrhiDI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2022

Passé notamment par le banc de l’Hellas Vérone, Igor Tudor base sa philosophie de jeu sur le pressing, l’intensité et l’agressivité, des principes de jeu qu’affectionnent les supporters de l’OM. Ancien défenseur de la Juventus, le technicien croate a débuté sa carrière d’entraîneur au Hajduk Split. Il est également passé par la Grèce au PAOK Salonique, et par la Turquie au Karabükspor et à Galatasaray.