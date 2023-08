Officiel: Manchester City prolonge Bernardo Silva

-Publicité-

Dans un communiqué publié ce mercredi, Manchester City a annoncé la prolongation de Bernardo Silva jusqu’en 2026. Il était lié jusqu’en 2025 avec les Cityzens. C’est donc la fin d’un feuilleton, au cours duquel le milieu portugais a été annoncé au PSG mais aussi au FC Barcelone.

«Bernardo Silva a signé un nouveau contrat avec Manchester City, le gardant au Club jusqu’à l’été 2026», peut-on lire dans le communiqué des Cityzens. C’est une excellente nouvelle pour les Skyblues, mais aussi pour l’entraîneur du club Pep Guardiola. Le technicien espagnol s’est toujours opposé au départ de l’un de ses cadres inamovibles.

C’est à l’été 2017 que Bernardo Silva a été recruté au sein de l’équipe de Manchester City, apportant une contribution majeure aux récents triomphes du club. Accumulant à ce jour 308 apparitions, le talentueux milieu de terrain portugais s’est vu couronné de cinq titres de Premier League, deux victoires en FA Cup, quatre trophées de la League Cup, deux Community Shields, ainsi que la Ligue des champions, cette saison.

Dans l’ensemble, il a fait vibrer les filets à 55 reprises sous les couleurs des Skyblues, dont les deux premiers buts cruciaux dans la victoire retentissante de 4-0 face au Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière. Fort de sa nouvelle prolongation d’un an à l’Etihad, Bernardo Silva nourrit l’aspiration d’étoffer encore davantage son palmarès en ajoutant de nouveaux trophées à son parcours déjà glorieux.

«J’ai passé six années incroyables à Manchester City et je suis ravi de prolonger mon séjour ici. La saison dernière, remporter le triplé a été extrêmement spécial et c’est excitant de faire partie d’une équipe où il y a une telle faim et une telle passion. Le succès vous pousse à en vouloir encore plus, et ce club me donne l’occasion de continuer à gagner. J’aime l’entraîneur, mes coéquipiers et les supporters. J’espère que nous pourrons partager encore plus de bons moments dans les années à venir.», a déclaré Bernardo Silva après avoir signé son nouveau bail.

