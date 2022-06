Officiel : Luka Modric prolonge avec le Real Madrid

Dans un communiqué publié sur son site officiel ce mercredi, le Real Madrid a annoncé la prolongation de Luka Modric. Le milieu croate est désormais lié aux Merengues jusqu’en juin 2023.

C’était dans les coulisses, c’est désormais officiel. Alors que son contrat avec le Real Madrid arrivait à terme fin juin, Luka Modric a prolongé son bail d’un an avec les Merengues. Le champion d’Europe a annoncé la nouvelle ce mercredi via un communiqué très sobre publié sur son site principal. Le milieu croate est désormais lié au club espagnol jusqu’en juin 2023. “Le Real Madrid CF et Luka Modrić ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2023”, a écrit le Real.

Une bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti qui va profiter, une année supplémentaire, du génie de Modric. Cette saison, malgré ses 35 ans, l’ancien de Tottenham a encore été un des principaux artisans des bonnes performances de l’écurie madrilène, vainqueur de la C1 et de la Liga. Sa prolongation devrait également ravir les fans Merengue, qui gardent encore en mémoire cet extérieur du pied magique du croate pour Rodrygo, lors des quarts de finale retour de la Ligue des Champions contre Chelsea.