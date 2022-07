Officiel: Luis Suarez dévoile son futur club

Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux dans la nuit de ce mardi, Luis Suarez a annoncé son retour dans son club formateur, le Nacional de Montevideo.

Libre de tout contrat après son départ de l’Atletico Madrid cet été, Luis Suarez a été annoncé un peu partout. On a ainsi parlé d’un retour à l’Ajax, d’Aston Villa, de Séville, de la Real Sociedad, de Dortmund et même d’une deuxième aventure au FC Barcelone. La piste MLS a également été mise sur la table. Mais El Pistolero a décidé d’effectuer un retour aux sources.

En effet, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux ce mardi soir, l’international Uruguayen a annoncé son retour au Nacional de Montevideo, son club formateur. « Avant tout, je souhaitais vous remercier pour les marques d’affections que nous avons reçues ma famille et moi ces derniers jours, ça a été impressionnant, très émouvant, ces messages et des vidéos reçus.

Ça nous a touché au cœur avec cette situation où nous devions décider de notre avenir et c’était donc inévitable d’accepter cette opportunité de revenir jouer à Nacional. Nous avons un pré-accord avec le club et nous allons boucler les détails dans les heures à venir pour arriver à un accord et pouvoir profiter de cette nouvelle étape et vous voir dans les prochains jours », a expliqué Suarez.

De son côté, le club a lui aussi annoncé l’existence d’un pré-accord pour la signature du goleador. Dans les prochaines heures, Luis Suarez sera donc officiellement joueur du Nacional. Un retour au sein de son club formateur donc, qu’il avait quitté en 2006 pour rejoindre le FC Groningen aux Pays-Bas, où il ne restera qu’une saison avant de filer à l’Ajax.