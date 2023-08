Officiel: Liverpool s’offre le japonais Wataru Endo

-Publicité-

Liverpool était à la recherche d’un milieu de terrain après les départs cet été de Naby Keita, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Fabinho et Jordan Henderson. Après plusieurs échecs, les Reds ont fini par mettre la main sur un joueur de talent. Il s’agit du japonais Wataru Endo, dont la venue, en provenance de Stuttgart, a été annoncée ce vendredi.

«Liverpool a conclu un accord pour signer Wataru Endo du VfB Stuttgart sur un contrat à long terme, sous réserve d’une autorisation internationale et d’une demande de permis de travail. L’international japonais deviendra la troisième signature des Reds cet été après avoir finalisé les conditions personnelles et passé avec succès un examen médical.», peut-on lire dans un communiqué sur le site officiel des Reds.

Le milieu de 30 ans est un renfort qui va faire du bien dans l’équilibre du milieu des Reds. Capable de jouer en défense centrale et au milieu, Endo est surtout connu pour être l’un des meilleurs milieux défensifs du championnat allemand puisqu’il avait terminé la saison dernière avec le plus de duels aériens gagnés (219) et le plus de dégagements défensifs (175). Son nouvel entraîneur Jürgen Klopp se réjouit d’ailleurs de son arrivée.

“Je suis vraiment heureux. Wataru est un très bon joueur. Je sais comment ça se passe dans ce monde du football et des trucs comme ça, mais regardez, regardez, parce que c’est un très bon joueur. Joueur d’expérience, capitaine de Stuttgart, capitaine du Japon, parle bien anglais, bon gars, père de famille, machine sur le terrain, bon footballeur en plus, attitude sensationnelle. Donc, je suis vraiment heureux. C’est un bon footballeur, très expérimenté et qui aime travailler extrêmement dur.”, a expliqué le technicien allemand pour le site du club.

De son coté, Endo Wataru n’a pas caché sa joie de rejoindre un club aussi prestigieux que Liverpool. « Je suis très heureux en ce moment et je suis tellement excité de rejoindre un grand club à Liverpool. C’est incroyable et c’est mon rêve. C’est toujours [été] un rêve de jouer [en] Premier League et avec l’un des plus grands clubs du monde. C’est un rêve devenu réalité pour moi.« , a-t-il déclaré.

