Officiel : Liverpool s’offre Darwin Nunez

Dans un communiqué publié ce lundi matin, Benfica a officialisé le départ de son attaquant Darwin Nunez pour Liverpool. Le jeune uruguayen rejoint les Reds pour un montant de 75 millions d’euros.

C’était annoncé depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Le jeune prodige uruguayen de Benfica Darwin Nunez va bel et bien évoluer sous les couleurs de Liverpool la saison prochaine. Le club lisboète a officialisé le départ de son attaquant chez les Reds ce lundi matin via un communiqué publié sur son site. Le montant de l’opération s’élève à 75 millions d’euros hors bonus. Le jeune prodige va toucher un salaire de 6 millions d’euros net par an chez les Reds.

«Aux petites heures du matin de ce lundi (0h44), Sport Lisboa e Benfica – Futebol, la SAD a informé la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM) qu’il avait conclu un accord avec le Liverpool FC pour la vente de tous les droits au joueur Darwin Nuñez, pour un montant de 75 millions d’euros. A la CMVM, le SAD de Benfica a également informé que

« l’accord prévoit le versement d’une rémunération variable, si bien que le montant global de la vente pourrait atteindre le montant de 100 millions d’euros. Il est en outre informé que l’accord susmentionné est conditionné à la signature du contrat de travail sportif du joueur avec le Liverpool FC », est-il encore expliqué dans le document officiel»

Un très gros coup pour Liverpool, qui s’offre là un goleador déjà confirmé. Sur la saison qui vient de s’écouler, Darwin Nunez a inscrit 34 buts et délivré 4 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues avec Benfica. Le prodige uruguayen était courtisé par les plus gros clubs européens notamment Manchester United, le PSG ou encore le Real Madrid.