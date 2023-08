Officiel: l’Inter Milan annonce le remplaçant de André Onana

Avec André Onana parti à Manchester United contre la somme de 50 millions d’euros, l’Inter Milan se devait de trouver un nouveau portier titulaire. Et c’est désormais chose faite. Le club Lombard a officialisé ce lundi soir l’arrivée de Yann Sommer.

«Il y a des enfants qui rêvent de devenir de grands attaquants, tandis que d’autres sont nés pour jouer dans les buts : Yann Sommer appartient à la deuxième catégorie. (..) Expérience, leadership et dévouement : autant de qualités que Sommer est prêt à démontrer même chez les Nerazzurri. Bienvenue, Yann.», a écrit l’Inter dans un communiqué. La durée du contrat du joueur n’a pas été précisée.

Le gardien suisse de 34 ans va découvrir l’Italie pour la première fois de sa carrière. Yann Sommer, né en Suisse en 1988, est devenu un gardien de but talentueux depuis son jeune âge, inspiré par son père et son oncle. Après avoir joué dans divers clubs de jeunes, il a finalement intégré l’équipe de Bâle et a remporté plusieurs titres. En 2014, il a rejoint le Borussia Mönchengladbach en Allemagne, où il est devenu un joueur emblématique et a brillé en Ligue des champions.

En janvier 2023, il a rejoint le Bayern Munich et a remporté son premier championnat d’Allemagne. La saison dernière, il a établi le record d’arrêts lors d’un match de Bundesliga, atteignant 19 contre le Bayern Munich. En plus du football, il est passionné par la musique, la cuisine, l’architecture et la photographie. Avec l’équipe nationale suisse, il a participé à plusieurs compétitions majeures, dont trois coupes du monde et deux championnats d’Europe.

Les premiers mots de Yann Sommer

Le nouveau joueur de l’Inter Milan est déjà enthousiaste de débuter sous ses nouvelles couleurs. «L’Inter est un club immense au niveau national et international, un club avec une grande tradition. Jouer pour une équipe aussi importante est un nouveau défi pour moi et pour ma carrière. J’ai hâte de jouer à San Siro, de profiter des gens, de l’ambiance et de Milan. Je suis heureux d’ être ici», a-t-il déclaré pour le site officiel des Nerazzurri.

Il ajoute: «Je n’ai pas beaucoup d’attentes. Je veux simplement jouer, me mesurer aux autres joueurs, aux autres attaquants et jouer pour l’Inter. Naturellement avec l’espoir de gagner quelque chose. Tout sera nouveau et j’ai hâte de commencer. Mon point fort ? Je suis un gardien très explosif, j’essaie d’être courageux et d’aider l’équipe, même en jouant avec mes pieds. Je pense que ce dernier est l’une de mes meilleures qualités. Inzaghi aime construire par derrière, je l’ai remarqué au fil des ans, et c’est aussi mon style. J’aime être une option pour l’équipe, j’aime jouer contre des adversaires qui mettre la pression sur moi. J’essaie de donner confiance, de me sentir calme.»

