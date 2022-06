Officiel : les villes hôtes de la Coupe du Monde 2026 dévoilées

La Coupe du Monde 2026 sera organisée par le trio Canada/Etats-Unis/Mexique. Ce jeudi lors d’un événement tenu à New York, ces trois pays organisateurs ont dévoilé les villes qui abriteront le prochain Mondial, après celui du Qatar en 2022.

Le Mondial 2022 n’a pas encore débuté, que les préparatifs pour l’édition 2026 ont commencé. Après avoir remporté l’organisation de la première Coupe du Monde à 48 équipes aux dépens du Maroc, les trois pays organisateurs, notamment le Canada, les Etats-Unis et le Mexique ont dévoilés ce jeudi la liste des villes qui recevront la compétition. Sans surprise, parmi les 16 villes choisies, 11 sont dans le pays dirigé par Joe Biden.

Ainsi, parmi les villes hôtes, New York, Los Angeles, San Francisco, Houston, Dallas, Philadelphie, Kansas City, Atlanta, Boston, Miami et Seattle aux USA. Pour le reste, il y a Vancouver et Toronto au Canada, et Mexico, Guadalajara et Monterrey au Mexique. Vous l’aurez compris, malgré une organisation à trois, cette Coupe du Monde 2026 se déroulera principalement aux Etats Unis.

Your #FIFAWorldCup 2026 Host Cities:



🇺🇸Atlanta

🇺🇸Boston

🇺🇸Dallas

🇲🇽Guadalajara

🇺🇸Houston

🇺🇸Kansas City

🇺🇸Los Angeles

🇲🇽Mexico City

🇺🇸Miami

🇲🇽Monterrey

🇺🇸New York / New Jersey

🇺🇸Philadelphia

🇺🇸San Francisco Bay Area

🇺🇸Seattle

🇨🇦Toronto

🇨🇦Vancouver — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2022

Lors de l’événement tenu à New York, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a révélé que six villes ont été recalées au terme d’un choix « très difficile » Il s’agit de Cincinnati, Denver, Nashville, Orlando, et une candidature Washington DC/Baltimore pour les États-Unis, ainsi qu’Edmonton au Canada. Infantino a ajouté quant à la finale : « nous devons encore en discuter, avoir une analyse et nous prendrons une décision le moment venu ».