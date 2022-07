Officiel : le Real Madrid se débarrasse de Luka Jovic

Dans un communiqué publié ce vendredi, le Real Madrid a annoncé le départ de Luka Jovic pour la Fiorentina. La Casa Blanca ne touchera pas d’indemnité de transfert.

Arrivé à l’été 2019, pour renforcer l’attaque du Real Madrid, Luka Jovic n’aura jamais réussi à s’imposer dans le vestiaire madrilène. Très peu utilisé par Zinedine Zidane puis par Carlo Ancelotti, le jeune buteur serbe a choisi de limiter la casse et de quitter la Casa Blanca lors de ce mercato estival. Jovic s’est, en effet, engagé avec la Fiorentina, club de Serie A, comme l’annoncé le Real via un communiqué.

«Le Real Madrid CF et l’ACF Fiorentina se sont mis d’accord sur le transfert du joueur Luka Jović. Notre club le remercie pour son travail et son dévouement pendant la période où il a fait partie du Real Madrid, dans lequel il a remporté 1 Ligue des Champions, 2 Ligues et 2 Supercoupes d’Espagne. Le Real Madrid lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie», peut-on lire du côté du club madrilène.

Un transfert peu ordinaire

Au vu de l’accord conclu avec la Fiorentina, on peut dire que le Real Madrid s’est carrément débarrassé de Jovic. En effet, la direction madrilène a accepté de libérer son international serbe, pourtant recruté pour 60 M€, de ses deux dernières années de contrat pour qu’il s’engage avec la Viola sans indemnité de transfert. Mieux, les Merengues continueront à lui verser une bonne partie de son salaire pendant deux ans en échange d’un pourcentage de 50% à la revente.

Auteur de seulement trois buts en Liga en trois ans, Luka Jovic va tenter de se relancer en Italie. L’objectif de l’ancien joueur madrilene est désormais de prouver à tous qu’il peut retrouver le niveau qu’il avait avec l’Eintracht Francfort et d’assurer sa place avec la Serbie pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.