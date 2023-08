Officiel: le Real Madrid laisse filer un autre talent

Après avoir bouclé les départs de plusieurs joueurs de son centre de formation, le Real Madrid vient de céder un autre talent de la Castilla. En effet, le jeune milieu de terrain Sergio Arribas quitte le club Merengue pour rejoindre Almeria. La nouvelle a été annoncée ce mercredi, via un message posté par les Madrilènes.

«Le Real Madrid C. F. et l’U. D. Almería se sont mis d’accord sur le transfert du joueur Sergio Arribas. (…) Au cours des trois dernières saisons, il a joué pour le Castilla, où il a marqué plus de 40 buts et a été le meilleur buteur de l’équipe au cours des deux dernières saisons. Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Arribas et lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, bonne chance dans cette nouvelle étape.», a écrit le club dirigé par Florentino Perez.

Almería a investi une somme considérable de 8 millions d’euros afin d’acquérir les compétences du joueur âgé de 21 ans. Ayant déjà participé à 14 rencontres avec l’équipe première du Real Madrid depuis la saison 2020-2021, ce talent prometteur s’engage avec les Indálicos pour une période étalée sur les six saisons à venir.

Qui est Sergio Arribas?

Né à Madrid en Espagne, Sergio Arribas a débuté sa carrière au sein du CD Leganés avant de rejoindre le centre de formation du Real Madrid CF en 2012. Il s’est rapidement fait remarquer dans les rangs des jeunes talents du club, participant notamment à la UEFA Youth League lors de la saison 2019-2020. Lors du quart de finale de cette compétition contre les jeunes de l’Inter Milan le 19 août 2020, Arribas a brillé en délivrant deux passes décisives et en provoquant un penalty, contribuant ainsi à la victoire de son équipe (0-3). Cette performance a été un élément clé dans la victoire finale de son équipe lors de cette compétition cette saison-là.

Sous la direction de l’entraîneur Raúl, Arribas a été rapidement promu à l’équipe réserve du Real Madrid, la Castilla, lors de la saison 2020-2021. Ses performances remarquables ont attiré l’attention et lui ont valu d’être appelé pour la première fois dans l’équipe première en septembre 2020 par l’entraîneur Zinédine Zidane. Il a fait ses débuts en tant que professionnel le 20 septembre 2020 lors d’un match de Liga contre la Real Sociedad, remplaçant Vinícius Júnior. Ce match s’est terminé sur un score nul et vierge de 0-0. Arribas a également eu l’opportunité de jouer en Ligue des champions, faisant ses débuts dans cette compétition le 9 décembre 2020 contre le Borussia Mönchengladbach.

