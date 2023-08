Officiel: le PSG prête Renato Sanches à l’AS Roma

Après Leandro Paredes, un autre joueur du PSG va évoluer à l’AS Roma la saison prochaine. Il s’agit de Renato Sanches qui a rejoint le club de la Louve sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Les Parisiens ont officialisé la nouvelle ce mercredi sur leur site.

«Renato Sanches quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’AS Rome, en Serie A. Le milieu de terrain portugais est prêté pour une saison avec option d’achat», peut-on lire dans le communiqué du club parisien. Selon les informations de Footmercato, Renato Sanches deviendra automatiquement joueur de l’AS Roma de façon permanente s’il dispute 30 rencontres sous les ordres de José Mourinho cette saison.

Formé au Benfica Lisbonne, Renato Sanches a fait ses débuts avec l’équipe première du club lors de la saison 2015/2016 et a contribué à remporter le championnat et la Coupe de la Ligue. En été 2016, il a été transféré au Bayern Munich, où il a joué 53 matchs et remporté neuf titres. Durant son séjour en Allemagne, il a également été prêté à Swansea City en Premier League pour la saison 2017-2018.

Par la suite, Renato Sanches a rejoint le LOSC Lille en août 2019, accumulant 90 matchs, six buts et dix passes décisives en trois saisons, remportant le championnat de France 2021 et le Trophée des Champions 2021. Pendant la saison 2022/2023, en tant que joueur numéro 18 du Paris Saint-Germain, il a disputé 27 matchs et marqué deux buts.

Originaire de Lisbonne, Renato Sanches a été convoqué pour la première fois en équipe nationale portugaise en mars 2016, à l’âge de 18 ans, et a été sélectionné par Fernando Santos pour participer à l’Euro 2016. Il a inscrit un but crucial en quart de finale contre la Pologne, devenant ainsi le plus jeune buteur en phase à élimination directe d’un championnat d’Europe, et a finalement remporté le tournoi avec le Portugal.

