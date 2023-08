Officiel: le Paris Saint-Germain s’offre Gonçalo Ramos

C’était annoncé depuis des jours, c’est désormais officiel. Gonzalo Ramos est un joueur du PSG. Le portugais quitte le Benfica pour le club parisien sous la forme d’un prêt avec option d’achat. La nouvelle a été annoncée par le champion de France en titre ce lundi soir.

Avec l’arrivée de Gonzalo Ramos, le PSG peut enfin compter sur un numéro 9 de qualité. “ C’est une grande fierté et un immense bonheur de rejoindre le Paris Saint-Germain Le PSG est l’un des plus grands clubs au monde avec l’un des meilleurs effectifs. », a déclaré Gonçalo Ramos dans le communiqué du club.

Il s’agit de la septième recrue officielle du club, preuve de la forte ambition de la direction parisienne pendant ce mercato. Cette acquisition vient s’ajouter à une liste déjà impressionnante de nouveaux joueurs, tels que Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Arnau Tenas, avec en perspective l’arrivée prochaine d’Ousmane Dembélé.

Qui est Gonçalo Ramos?

Gonçalo Ramos est un footballeur portugais né le 20 juin 2001 à Olhão, dans le sud du Portugal. Il a rejoint le centre de formation du Benfica Lisbonne en 2013. Ses débuts professionnels ont été impressionnants, notamment lors d’une rencontre de championnat contre le Desportivo Aves en juillet 2020. Agé de 19 ans à l’époque, il est entré en jeu à la 87ème minute et a marqué un doublé en trois minutes seulement.

Au cours de la saison 2021/2022, il s’est imposé dans l’équipe première du Benfica et a eu l’opportunité de jouer en Ligue des Champions. Il est devenu un finisseur redoutable et a ouvert son compteur de buts dans cette prestigieuse compétition européenne lors du quart de finale retour contre Liverpool en avril 2022.

La saison suivante, Gonçalo Ramos a consolidé sa place de titulaire et a marqué 27 buts en 47 matches toutes compétitions confondues. Il a également obtenu sa première sélection avec l’équipe nationale portugaise lors d’un match contre le Nigeria le 17 novembre 2022, où il a marqué un but et délivré une passe décisive. En conséquence, il a été sélectionné par le sélectionneur Fernando Santos pour participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Durant la compétition, il s’est distingué en inscrivant un triplé contre la Suisse en huitième de finale. Jusqu’à présent, il compte 7 sélections pour 4 buts avec la sélection portugaise.

Articles similaires