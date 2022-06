Officiel : le FC Barcelone va changer de stade lors de la saison 2023/2024

Ce mardi, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a annoncé officiellement que le club catalan allait évoluer au stade Lluís Companys lors de la saison 2023/2024.

En décembre 2021, les Socios du FC Barcelone validaient le projet de rénovation du Camp Nou, qui va débuter cet été. Dans un premier temps, les travaux vont se concentrer sur les premiers et deuxièmes étages, ce qui n’empêchera pas les coéquipiers de Sergio Busquets de jouer dans leur stade lors de l’exercice 2022-2023. Mais après, les travaux vont s’accélérer rendant les matchs au Camp Nou impossibles.

Ce mardi, le président du Barça a annoncé officiellement que le vice-champion d’Espagne évoluerait au stade Lluís Companys lors de la saison 2023/2024. Contrairement au Real Madrid qui utilisait son terrain d’entraînement lors des travaux du Santiago Bernabeu, le Barça va donc se tourner vers le stade olympique de la ville qui possède une capacité de 56 000 places.

Toutefois, Laporta a indiqué que : « le Barça s’est engagé à adapter les installations olympiques et à moderniser les services et les espaces annexes tels que la tribune de presse, les vestiaires et un parking intérieur« , pour faciliter les rencontres.

🗣 El Presidente @JoanLaportaFCB confirma la llegada al Estadi Olímpic Lluís Companys la temporada 2023/24 pic.twitter.com/LbkmF6CA5G — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 21, 2022